Nikos Aliagas barbu "à la Robinson Crusoé" : Son nouveau look divise la Toile !

Depuis quelques semaines, Nikos Aliagas partage sur les réseaux sociaux quelques photos de ses vacances. Et c'est en Corse et en Grèce, bien loin des plateaux télé, que l'animateur de 48 ans déconnecte. Jeudi 3 août 2017, l'acolyte de Karine Ferri aux commandes de The Voice (TF1) a donné de ses nouvelles à ses fans via un Facebook Live.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son nouveau look en a interpellé plus d'un. Sur les images partagées, Nikos Aliagas est presque méconnaissable avec sa nouvelle et imposante barbe poivre et sel. De quoi diviser les internautes. "La barbe ne te va pas, ça te vieillit", "On dirait que tu vas faire Koh-Lanta, rase-nous tout ça !", ont lâché certains tandis que d'autres semblent sous le charme : "Ça fait viril comme ça, c'est top."