Nikos Aliagas : Encore un carton pour sa Chanson de l'année !

Samedi 17 juin, Nikos Aliagas était aux commandes de la 13e édition de La Chanson de l'année sur TF1. Un spectacle retransmis en direct des arènes de Nîmes et qui a largement séduit le public. En effet, le programme a réuni pas moins de 3,2 millions de téléspectateurs, soit 20,4% de part de marché. Un franc succès pour la chaîne, mais également pour l'animateur qui se classe leader pour son 18e prime consécutif sur TF1.

Tout le long du show, plusieurs personnalités ont défilé sur la scène des arènes de Nîmes à l'instar d'Amir Haddad – qui a remporté le titre de Chanson de l'année pour son morceau On dirait. Nolwenn Leroy a également fait le déplacement. Enceinte, la jolie brune en a même profité pour dévoiler son baby bump. Michel Fugain, Véronique Sanson, Laurent Voulzy, Christophe Maé, Raphaël, Julien Doré, Vincent Niclo, Claudio Capéo, Calogero, Tal, Christophe Willem, Marina Kaye, Lartiste, Awa Imani, Soprano, Vianney, Corneille, Keen'V ou encore la troupe de comédie musicale Grease ont enflammé la scène.

Plus encore, Nikos Aliagas a retrouvé une partie de l'équipe de The Voice 6 à l'antenne de TF1 puisque les coachs Florent Pagny et M Pokora ont eux aussi assuré le show, et ils n'ont pas été les seuls. En effet, les quatre finalistes du télé-crochet – Lucie Vagenheim, Vincent Vinel, Nicola Cavallaro et le gagnant Lisandro Cuxi – ont également donné de la voix.

En bref, La Chanson de l'année était une franche réussite. Nikos Aliagas mériterait d'être élu animateur de l'année !