Nikos Aliagas endeuillé : Nicolas Canteloup plaque tout pour le soutenir

Jeudi 10 mai, nous apprenions une triste nouvelle : Andreas Aliagas (78 ans), le papa de Nikos Aliagas, est décédé en Grèce après avoir lutté longuement et très courageusement contre la maladie. Endeuillé, le clan Aliagas – également composé de Maria, la soeur du présentateur, de sa mère Harula et de son épouse Tina – est actuellement sur place afin de se recueillir et préparer l'enterrement. Une réunion funèbre à laquelle plusieurs personnalités ont souhaité assister afin de soutenir l'homme du PAF.

Nicolas Canteloup, complice de l'animateur de 50 Minutes Inside et The Voice dans C'est Canteloup ! n'a ainsi pas hésité à prendre l'avion pour retrouver son ami. C'est la raison pour laquelle La revue de presque de l'humoriste sur Europe 1 a été remplacée ce 11 mai par un best-of. Pour la même raison, les auditeurs de la célèbre station ont également pu entendre Thomas Sotto quitter en direct la matinale. Le journaliste a en effet cédé sa place à Maxime Switek.

Les obsèques d'Andreas Aliagas auront lieu dans la plus grande intimité. L'animateur sera donc encore absent des écrans pour quelques jours. Très proche de sa famille, le présentateur de 47 ans a rendu hommage à son papa en donnant son prénom à son deuxième enfant, un fils né le 5 octobre 2016.