Nikos Aliagas endeuillé : Son poignant hommage à son père, "un homme digne"

"Andréas s'en est allé, fier et courageux. L'enfant du pays est rentré chez lui à Stamna, petit village escarpé d'Etolie, entre oliveraies et collines d'orangers. Il aura passé plus d'un demi siècle à rêver du retour, comme le songe d'Ulysse, comme une douce nostalgie qui a régi chacun de ses pas. Stamna comme une boussole, une petite voix enfouie dans son être qui lui rappelait l'essentiel : ce qu'on ne peut dire, on doit le vivre", a écrit Nikos Aliagas.

Et de poursuivre : "Notre père a retrouvé le silence des anciens dans la lignée des justes, là où le hululement de la chouette console l'absence, là où les rayons du printemps espèrent la délivrance (...) Andreas repose désormais auprès des siens. Serein et libre au cimetière Sainte Paraskévi".

Enfin, Nikos Aliagas a remercié "toutes celles et ceux qui ont exprimé leur peine et leur sentiment de compassion, des messages de France, de Grèce ou d'ailleurs". "Vos mots ont apaisé notre peine dans cette rude épreuve dont personne n'est exempté, a-t-il confié. Nous, ses enfants, son épouse et ses petits enfants, sa famille nous vous remercions pour votre marque de respect."

"Nous sommes tous de passage, la seule certitude. Mais peu importe l'arrivée, au fond, ce qui compte c'est le voyage. Et le voyage de mon père aura été celui d'un homme digne", a conclu l'animateur de TF1.

En commentaires, de nombreux internautes ont tenu à lui témoigner leurs condoléances. Ainsi, en plus des tendres messages de ses fans, Nikos Aliagas peut compter sur le soutien de certains de ses amis du PAF, à l'instar de Nicolas Canteloup ou encore Thomas Sotto, qui ont tous les deux pris l'avion pour rejoindre l'animateur en Grèce.