Nikos Aliagas et Tina Grigoriou amoureux : baisers et complicité en tribunes

Lorsqu'il n'officie pas comme présentateur de The Voice sur TF1 et qu'il n'est pas à l'antenne d'Europe 1, Nikos Aliagas passe du bon temps en famille... ou en amoureux, avec sa belle Tina Grigoriou. Vendredi 31 mai 2019, le célèbre animateur de 50 ans a assisté aux internationaux de tennis de Roland-Garros, à Paris, avec sa compagne.

En tribunes, le couple a profité d'un doux moment à deux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nikos Aliagas et sa compagne Tina se sont montrés plutôt complices. Sourires, tendres baisers et discussions passionnées, les amoureux étaient radieux. Un instant privilégié pour les parents de la petite Agathe (6 ans) et du petit Andréas (2 ans et demi). L'été dernier, Nikos Aliagas et Tina assistaient, toujours aussi complices, à la finale de la Coupe du monde de football en Russie et donc à la victoire de la France face à la Croatie !

Durant cette sortie au Village de Roland-Garros, le duo a peut-être croisé Cyril Hanouna, accompagné de ses enfants. L'animateur de Touche pas à mon poste (C8) a assisté aux matchs de la journée en compagnie de Bianca (8 ans) et Lino (7 ans), tous les deux nés de ses amours avec sa compagne Emilie. Rien de surprenant de la part de la star de C8. En effet, Cyril, fan de tennis, partage cette passion avec ses enfants.

C'était une journée très attendue par les fans de tennis puisque Rafael Nadal a affronté et battu le Belge David Goffin lors de la troisième manche du tournoi. Roger Federer s'est également imposé face à Casper Ruud. Enfin, le Français Benoît Paire a éliminé l'Espagnol Pablo Carreño Busta. De jolis matchs que Nikos Aliagas et sa compagne Tina ainsi que Cyril Hanouna et ses enfants n'ont pas raté !