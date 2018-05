Nikos Aliagas mitraille Antoine Griezmann et les Bleus !

Nikos Aliagas n'est plus seulement animateur et journaliste. La photographie prend de plus en plus de place dans sa vie. Chaque semaine pour le magazine Gala par exemple, il pose son regard sur une star dont il tire le portrait en un noir et blanc puissant devenu sa signature. La Fédération française de football lui a offert l'opportunité de prendre les Bleus en photo. Nikos Aliagas, en un temps ultramillimétré, a su tirer le meilleur des hommes de Didier Deschamps.

Dans sa dernière édition, en date du 13 mai 2018, le Journal du dimanche raconte comment l'animateur-photographe a pu photographier les Bleus à quelques mois du Mondial 2018. En vue de leur grand rendez-vous en Russie, du 14 juin au 15 juillet prochains, le capitaine Hugo Lloris et les autres hommes de l'équipe, comme Paul Pogba, Blaise Matuidi et l'incontournable Antoine Griezmann, se sont retrouvés en mars à Clairefontaine, leur centre d'entraînement. Avant de s'envoler pour Saint-Pétersbourg pour affronter l'équipe de Russie (un match que les Bleus remporteront 3-1), Nikos a installé un ministudio dans un des vestiaires et fait défiler devant son objectif les footballeurs : "Deux minutes chacun, mais j'ai dû prendre 2 000 photos !", s'enthousiasme Nikos qui a ainsi pu immortaliser N'Golo Kanté drapé dans les couleurs du drapeau français, mais aussi "Raphaël Varane en mode penseur" ou "Blaise Matuidi dans les bras d'une vieille supportrice" comme l'écrit le JDD.

La photo me libère du malentendu de la notoriété

Nikos Aliagas a posté sur son compte Instagram un premier portrait. D'autres suivront, promet-il. Cela se passe aussi sur le compte officiel des Équipes de France de football qui publiait hier le très beau portrait de Griezmann. "La Fédération française a accepté, ça s'est fait tout seul, sans contrat, raconte l'animateur de The Voice, la FFF ayant tout de même les droits d'utilisation des images pendant deux ans hors opérations commerciales. C'est mon regard sur cette équipe, j'étais libre de faire ce que je voulais."

Si le grand public connaît surtout, à travers sa rubrique dans Gala et son compte Instagram, ses portraits de stars comme ceux de Sean Penn, d'Isabelle Huppert et depuis hier des Bleus, cela ne correspond pas entièrement à ce qui motive vraiment Nikos Aliagas dans cette discipline. Il aime par exemple capter le regard d'anonymes lors de ses voyages. "Cela me serait facile d'être un photographe de stars, mais je fais justement de la photo pour sa vertu thérapeutique : elle me libère du malentendu de la notoriété, qui n'est qu'une lumière de passage. Je ne veux pas vivre avec mon alias...", explique-t-il dans Le JDD où l'on apprend aussi qu'il aime photographier les chouettes "parce qu'elles sont la porte entre l'ombre et la lumière". Ainsi, chez lui, retrouve-t-on ces instantanés de voyages en famille mais aussi des photographies de son père, mort il y a un an.