Nikos Aliagas, son papa mort il y a deux ans : "Rien ne te remplace"

Ce 9 mai 2019 est un triste jour pour Nikos Aliagas. Il y a deux ans, l'animateur de TF1 et photographe de 49 ans a perdu son papa Andréas. Ce dernier est mort à l'âge de 78 ans, en Grèce, après avoir lutté contre la maladie durant plusieurs années. Son fils n'a bien évidemment pas manqué de lui rendre un bel hommage sur Instagram.

"Deux ans déjà Papa. Rien ne te remplace, rien ne t'efface. Toujours à ta place, comme l'ombre du chêne. Fort, silencieux, digne et mec. La boussole et le chemin en nous. Sois en paix Andréas", a-t-il légendé une photo de son regretté père. Très vite, ses abonnés ont tenu à lui apporter leur soutien. Des témoignages d'affection qui toucheront, à coup sûr, l'animateur de The Voice et 50 Minutes Inside.