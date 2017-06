Nikos, Karine Ferri, Patrick Fiori, Julie Zenatti... Unis pour Grégory Lemarchal

Dix ans après sa mort des suites de la mucoviscidose, Grégory Lemarchal continue de répandre sa force à travers sa musique et ses proches, qui perpétuent sa mémoire et luttent contre la maladie à travers la fondation qui porte son nom. Ainsi, pour fêter son 10e anniversaire, l'Association Grégory Lemarchal a organisé un concert exceptionnel au Phare de Chambéry le 9 juin. Un show parrainé par Nikos Aliagas et Patrick Fiori avec la présence de nombreux artistes sur scène : la future maman Julie Zenatti, (et ex de l'interprète de Belle), Amel Bent, Slimane, Soprano, Mickaël Miro, David Esposito, Vincent Niclo et bien d'autres étaient au rendez-vous. L'animatrice Karine Ferri, ex-compagne de l'artiste originaire de Sonnaz, n'a pas manqué non plus le rendez-vous.

L'animateur de The Voice et de la Star Academy – Grégory Lemarchal avait remporté la quatrième édition – a dévoilé des photos de cet émouvant spectacle en l'honneur du jeune homme parti trop tôt. Ses parents et sa soeur Leslie, enceinte de son premier enfant, – à la tête de l'association–, étaient de la fête évidemment, heureux de voir le public vibrer en hommage au chanteur.

Le même jour s'est déroulé dans la ville l'inauguration de l'esplanade Grégory Lemarchal devant le Phare de Chambéry. Le maire de Chambéry a déclaré devant France Bleue : "Il était normal d'inscrire le nom de Grégory dans cet espace qui est le plus grand espace du spectacle du département." La radio ajoute : "Pour Karim Ramrani, le directeur du phare de Chambéry, l'idée de réaliser le concert à Chambéry a fait tilt tout de suite. Le phare a voulu s'associer immédiatement à la démarche de l'association Grégory Lemarchal." Un superbe hommage pour le jeune chanteur savoyard.