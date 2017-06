Nile Rodgers, ému, fait une révélation sur scène : "Je suis guéri du cancer"

En janvier 2011, Nile Rodgers avait révélé sur son site internet qu'il était atteint d'un cancer de la prostate, une tumeur réputée pour être particulièrement agressive et difficile à soigner. Six ans plus tard, l'iconique artiste de 64 ans vient officiellement d'annoncer que la maladie était derrière lui, comme le révèle le Daily Mail.

Dimanche 25 juin, le chanteur américain était au côté de son groupe Chic pour assurer une performance unique au Glastonbury Festival. Entre deux morceaux, Nile Rodgers en a profité pour s'adresser à son public afin de donner des nouvelles de son état de santé. "La dernière fois que nous avons joué ici remonte à quatre ans et, (...) deux ans plus tôt, mes docteurs m'avaient annoncé que je souffrais d'un cancer extrêmement agressif. Ils m'avaient conseillé de rentrer chez moi et de faire de l'ordre dans ma vie", a-t-il déclaré.

Quand la chanson "Get Lucky" prend tout son sens

Au moment du diagnostic de son cancer, Nile Rodgers affirme qu'il était pessimiste sur son avenir, les docteurs lui ayant à l'époque annoncé que les chances de rémission étaient très faibles. Pour autant, le fait de se savoir malade l'a encouragé à se surpasser davantage dans son art. "Je suis rentré chez moi et j'ai pris du recul pour y réfléchir, et je me suis dit : 'Je suis un musicien. Si je dois mettre de l'ordre dans ma vie, qu'est-ce que cela signifie exactement à mes yeux ?'", a-t-il ajouté.

Moins de deux ans plus tard, il collaborait ainsi avec les Daft Punk et Pharrell Williams pour l'écriture de la chanson Get Lucky, l'un des plus gros succès de sa carrière. "J'ai reçu le coup de fil de deux gars français nommés les Daft Punk et celui d'un gentleman nommé Pharrell Williams. Nous nous sommes réunis et nous avons écrit cette chanson, Get Lucky. Et je me sens ce soir comme l'homme le plus chanceux au monde, parce que six ans après que mon médecin m'a dit de faire de l'ordre dans ma vie, aujourd'hui, je suis guéri du cancer !", a-t-il poursuivi sous les applaudissements des festivaliers.

Émus, les fans de l'artiste ont été nombreux à saluer son courage sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, plusieurs admirateurs présents au Glastonbury Festival lors de l'annonce de Nile Rodgers ont publié des messages de sympathie. "Nile Rodgers sur la scène du Glastonbury qui nous dit qu'il est enfin guéri du cancer, félicitations mon pote, je viens juste de pleurer", a écrit un internaute. "Nile Rodgers au-dessus du cool. Une légende et un combattant du cancer", a tweeté un second. "Nile Rodgers qui dit qu'il a vaincu le cancer avant d'interpréter Get Lucky est mon moment préféré à Glastonbury jusqu'à présent", a glissé un dernier.