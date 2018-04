Nina Agdal nue : Les fesses à l'air, la bombe fait grimper la température...

La bombe danoise Nina Agdal a encore frappé ! Sur Instagram le 27 avril, la divine jeune femme, mannequin de profession, a posté une photo qui a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social. Sans détour et au naturel, la star de 26 ans pose nue sur un lit, les yeux tournés vers l'objectif, ses fesses bien en évidence. Le but initial était de mettre en avant des talons, a priori de la marque Le Lis Blanc. Mais tous les regards se sont dirigés vers les courbes divines de la jeune femme...

"Tellement parfaite" pour les uns, "étourdissante" pour les autres, Nina Agdal a fait son petit effet, on en veut pour preuves les quelque 96 000 like qui ont validé ce cliché audacieux et osé.