Nina Dobrev accueille un nouveau membre dans sa famille !

Il y a du nouveau chez les Dobrev ! Depuis qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait malheureusement perdu son meilleur ami et fidèle compagnon (son chat), l'ex-compagne du beau Ian Somerhalder semblait inconsolable... Mais c'est désormais de l'histoire ancienne ! Remontée à bloc, Nina Dobrev a dévoilé sur son compte Instagram un nouveau membre ultramignon de sa famille !

C'est un chiot que la jeune femme a décidé d'adopter. Et elle semble déjà énormément l'aimer... La star de la série à succès Vampire Diaries a posté des clichés pour présenter le nouveau membre à ses millions de fans. Mais vous le savez, celle a qui ont prêté une relation avec Orlando Bloom il y a peu ne fait jamais les choses à moitié. Qui dit nouvel animal de compagnie dit création d'un compte Instagram spécialement pour lui. Eh oui, même les chiens font attention à leur image sur les réseaux sociaux...

Le petit chien serait, en fait, une petite chienne : "Hey, je m'appelle Maverick Do(g)brev. J'aime les longues promenades sur la plage et les dîners aux chandelles dans les gamelles. (...) Je vais prendre des vidéos afin que vous puissiez voir à quel point je suis intelligente. Ai-je mentionné que je suis super intelligente ? Oh, et je suis le chiot le plus mignon du monde. C'est ce que dit ma maman", a-t-on pu lire sur le profil Instagram de la chienne. Nina Dobrev semble totalement gaga de son chien au point de lui créer une véritable identité sur les réseaux sociaux. Comme c'est mignon !