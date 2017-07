Nina Dobrev en couple : La star de Vampire Diaries a craqué pour un bel acteur

La bombe de The Vampire Diaries et le beau gosse originaire d'Austin se fréquentent en réalité depuis le mois de janvier dernier. Ils avaient célébré le nouvel an au Texas avant de s'afficher ensemble à l'avant-première hollywoodienne du dernier film de Nina Dobrev, xXx: Reactivated, le 19 janvier. Inséparable, le couple s'était également rendu à une after party des Golden Globes, le 8 janvier.

Toujours au mois de janvier, Nina Dobrev (née le 9) avait organisé une fête d'anniversaire basée sur le thème du film La La Land. Elle avait pu compter sur la présence de son chéri, avec lequel elle avait immortalisé une danse.