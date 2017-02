Nina Dobrev retrouve son ex Ian Somerhalder et sa femme Nikki Reed pour dîner

Leur mésentente était montée de toutes pièces, assurent Nikki Reed et Nina Dobrev. Les deux jolies brunettes ne sont pas du tout en guerre l'une contre l'autre à cause de leur relation avec le beau Ian Somerhalder, contrairement à ce qu'affirme depuis longtemps la presse tabloïd.

Rappelons que celle qui incarne Elena Gilbert dans la série Vampire Diaries a fréquenté pendant 3 ans l'interprète de Damon Salvatore, avant que celui-ci ne se marie avec la pétillante Nikki Reed. A la suite de quoi, Nina avait quitté la série, à cause des prétendues tensions avec son ex-compagnon et sa nouvelle chérie.

En témoigne une récente photo publiée sur les réseaux sociaux, les deux femmes se sont retrouvées, sur le tournage de la nouvelle saison du show à Atlanta, pour enterrer la hache de guerre. "Enfin réunies pour un premier vrai dîner", a écrit l'acteur de 38 ans, qui a publié une photo du trio sur sa page Instagram. Bras-dessus, bras-dessous, tout le monde semblait complice et détendu.

"Pendant des années, on a évité de commenter les rumeurs en pensant que le silence était la meilleure réponse, mais cela n'a fait qu'entretenir encore plus de fantasmes et de folles histoires. Nous avons une responsabilité envers les jeunes filles et il est temps de mettre un terme à ces ragots", a ajouté Nikki Reed sur sa propre page, regrettant que les magazines et site internet tabloïd ne cessent de monter les femmes les unes contre les autres.

De son côté, Nina Dobrev, qui fait un retour innatendu dans la dernière saison du show, a publié un cliché du même genre assorti d'une légende moins engagée mais néanmoins explicite : "Je n'en reviens pas comme le temps passe ! Pot de départ avec la team Somereed ! Trop cool de pouvoir rattraper le temps perdu avec ses deux idiots. Que de l'amour". Tout est bien qui finit bien !