Ninja Warrior : Un finaliste "coupé au montage", TF1 se justifie !

Vendredi 30 juin 2017, TF1 diffusait Ninja Warrior. Seulement, certaines prestations n'ont pas été diffusées à l'écran mais sur le site de la chaîne, à l'instar de celle de Thibault Geoffray. Le coach sportif a alors fait part de sa déception d'avoir été coupé au montage. Contactée par nos confrères de TV Magazine, la chaîne s'est expliquée sur ce choix.

Pour information, Thibault Geoffray est venu accompagné de sa chérie Justine Gallice, fitgirl et youtubeuse qui a partagé une vidéo de leur aventure sur les réseaux sociaux. Si la jeune femme est tombée au premier obstacle, son passage a bien été diffusé sur TF1 contrairement à celui de son chéri, qui fait tout de même partie des cinq candidats à être allés jusqu'au bout du parcours.

Sur Facebook, le sportif a confié avoir été "étonné" que son passage ne soit pas passé à l'antenne de TF1. Plus encore, Thibault Geoffray a révélé avoir été "prévenu la veille que [son] passage serait écourté, au final carrément coupé". Et d'assurer : "Il n'y a eu aucun accord entre la prod de TF1 et moi afin de mettre en place quoi que ce soit."