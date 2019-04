Nipsey Hussle enterré : les derniers adieux de ses proches à ses obsèques

Après une cérémonie au Staples Center, puis un tour du corbillard transportant le cercueil dans Los Angeles, les obsèques de Nipsey Hussle se sont tenues le vendredi 12 avril 2019, au cimetière de Forest Lawn Memorial Park d'Hollywood Hills, où reposent de nombreuses célébrités telles que Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher, Buster Keaton et Bette Davis. Un dernier adieu qui a réuni de nombreux proches et amis du rappeur, abattu le 31 mars dernier dans son quartier de Los Angeles, à l'âge de 33 ans. Parmi eux, sa compagne Lauren London et leur fils de deux ans, Kross.

La veille, dans un stade plein à craquer, des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie organisée à la mémoire de l'artiste d'origine érythréenne au Staples Center de Los Angeles. Un portrait géant d'Ermias Asghedom - de son vrai nom - ainsi que ses dates de naissance et de mort, ornait la façade de ce lieu emblématique de la ville. Au total, 21 000 places avaient été offertes gratuitement sur internet au public par les organisateurs de cette "célébration de la vie". Elles s'étaient arrachées en seulement quelques minutes. De nombreuses célébrités avaient fait le déplacement, comme les rappeurs Meek Mill, Puff Daddy, Snoop Dogg ou le chanteur Anthony Hamilton.