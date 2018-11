NMA 2018 : Maître Gims et sa femme Demdem assortis face à Jenifer scintillante

Pas moins de 4,7 millions de téléspectateurs ont assisté à la remise des prix.

Revue du palmarès :

Révélation Francophone de l'année

Dadju



Révélation Internationale de l'année

Camila Cabello



Groupe / Duo Francophone de l'année

Big Flo et Oli



Groupe / Duo International de l'année

Imagine Dragons



Artiste Masculin Francophone de l'année

Soprano



Artiste Masculin International de l'année

Ed Sheeran



Artiste Féminine Francophone de l'année

Jain



Artiste Féminine Internationale de l'année

Ariana Grande



Clip de l'année

Big Flo et Oli, Demain



DJ de l'année

DJ Snake



Chanson Internationale de l'année

Maroon 5 feat. Cardi B, Girls Like You



Chanson Francophone de l'Année

Kendji Girac, Pour oublier



Chanson la plus streamée de l'année

Dua Lipa, One Kiss



NRJ MUSIC AWARDS D'HONNEUR

Muse



Prix 20th édition

Shawn Mendes