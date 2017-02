Noah Cyrus, 17 ans : Tenue affriolante sur le tapis rouge de Fifty Shades Darker

Jeudi 2 février, le Ace Hotel de Los Angeles accueillait l'avant-première de Fifty Shades Darker, attendu dans les salles françaises le 8 février. Pour l'occasion, diverses personnalités étaient conviées à la projection et on a pu voir la jeune Noah Cyrus, qui avait adapté sa tenu à la circonstance...

Sur le red carpet, la soeur de Miley, qui a fêté ses 17 ans le 8 janvier, a pris la pose avec décontraction. Alors que Fifty Shades Darker, suite du premier volet Fifty Shades of Grey (tous deux adaptés des romans à succès de E. L. James), promet une ambiance encore plus torride entre les deux héros, la starlette avait opté pour un look en parfaite adéquation. Elle est ainsi apparue dans un ensemble noir, culotte et soutien-gorge visibles sous une robe plus que transparente et chaussée d'une paire de boots en cuir. Un look extrêmement sexy qui faisait inévitablement penser à sa grande soeur. Miley, en effet, avait radicalement changé de style en 2013 – adieu la gamine Disney, bonjour l'adulte – pendant la période entourant la sortie de Bangerz...

Noah Cyrus, qui avait déjà entamé sa mue, semble donc mettre ses pas dans ceux de son aînée. D'ailleurs, il y a quelques semaines, elle a sorti une chanson après avoir signé un contrat juteux avec une maison disque, intitulée Make Me (Cry) en featuring avec Labrinth.

Thomas Montet