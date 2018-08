Noah Cyrus : La petite soeur de Miley en couple avec un rappeur sulfureux

Noah Cyrus est une jeune femme amoureuse. Comme le prouvent plusieurs photos (et vidéos !) postées sur sa page et dans sa story Instagram, la petite soeur de Miley fréquente depuis peu Lil Xan, alias Diego Leanos.

Repéré en 2016 sur la plateforme SoundCloud, le rappeur de 21 ans a connu le succès l'an dernier grâce son tube Betrayed et est réputé pour ses multiples tatouages sur le visage. Son nom de scène lui vient directement de son addiction passée aux anxiolytiques, lui qui ne cache pas au passage son amour du cannabis. En février dernier, il avait fait le buzz après s'être mis à dos une bonne partie de la communauté hip-hop pour avoir déclaré dans un entretien pour Revolt TV que la musique de Tupac Shakur était "ennuyeuse". En bref, un sacré personnage...

Âgée de 18 ans, Noah Cyrus est donc aussi occupée dans sa vie privée qu'elle ne l'est dans la sphère professionnelle. Ces derniers mois, la starlette américaine a enchaîné les parutions de singles avec notamment I'm Stuck, Almost Famous, Again (où le regretté XXXTentacion assurait un featuring) et plus récemment Team. Si aucune date n'a été avancée pour la sortie de son premier album, une tournée est d'ores et déjà programmée. Elle débutera le 22 septembre prochain à Fort Lauderdale (Floride).