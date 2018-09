Noah Cyrus : Larguée par son sulfureux rappeur après une sale embrouille

Après avoir largué sa petite amie sans ménagement, Lil Xan (de son vrai nom Diego Leanos) a publié une vidéo pour commenter la rupture. Il a ainsi annoncé que le clip du tube qu'il a enregistré avec Noah, Live or Die, était suspendu. "A ce stade, la vidéo ne va pas sortir. On vient de m'informer que toute cette relation était fausse et que j'avais été utilisé comme un pantin. J'imagine qu'on s'est moqué de moi. Je pensais être amoureux mais peu importe. Merci Noah... Les gens aiment me blesser. Et ça fait tellement mal", s'est-il plaint. Again, what ?

Autant perdue que nous (semble-t-il), Noah Cyrus a de son côté livré sa version de l'histoire dans ses stories Instagram, lundi 3 septembre. Assurant n'avoir jamais trompé son petit ami, l'adolescente croit penser que c'est ce dernier qui a tenté de retourner la situation après l'avoir lui-même trompée. Elle a également affirmé que leur histoire d'amour n'avait pas été inventée pour la publicité, contrairement à ce qu'affirment certaines rumeurs. "Tout d'abord : cette relation n'a pas été inventée par Columbia Records. (...) La vérité c'est que je ne l'ai pas vu depuis une semaine. A chaque fois qu'on essayait de se voir, quelque chose s'immisçait entre nous. Puis j'ai vu la photo d'une fille dans sa story à 2h du matin. Lorsque je l'ai appelé en Facetime, j'ai remarqué qu'il avait un suçon. Il m'a dit que c'était juste un bleu. J'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute en passant à autre chose", a-t-elle écrit avant de publier une photo de Lil Xan datant du 1er septembre où on le voit avec le suçon en question.

"Les personnes infidèles aiment accuser leur partenaire d'infidélités pour se sentir moins coupables. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je dois maintenant faire face à de folles accusations alors que je ne suis pas sûre de savoir d'où ça vient. J'ai été là pour toi durant tes moments les plus sombres, Diego. Lorsque tu te sentais seul et que personne n'était là pour toi, j'étais présente. Si c'était ta façon de rompre avec moi et de me briser le coeur, alors tu as réussi. Si je peux me sortir de toute cette histoire la tête haute, alors toutes les filles jolies, incroyables et fortes peuvent le faire aussi. Bonne nuit", a-t-elle conclu.

Sacrée histoire...