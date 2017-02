Noé Elmaleh, amoureux, fête sa très jolie chérie avec un "Je t'aime"

N'en déplaise à ses déjà nombreuses groupies, Noé Elmaleh n'est pas célibataire. Cela fait quelques mois que le fils de Gad Elmaleh file le parfait amour avec une adolescente prénommée Emma. Il en est tellement fier qu'il n'hésite pas à s'afficher en couple avec sa petite amie sur les réseaux sociaux.

Récemment, après avoir affiché son sens du romantisme lors de la Saint Valentin, il a fêté l'anniversaire de sa girlfriend via Instagram. Une tendre photo prise par sa chérie alors qu'il la tient sur ses genoux. "Joyeux anniversaire", écrit-il en anglais avant de revenir au français pour un doux "je t'aime" flanqué d'un coeur rouge. Le jeune mannequin de 16 ans, qui vient de faire ses débuts sur le podium lors d'un défilé à New York pour les 20 ans de Zadig & Voltaire, est un homme heureux et il ne s'en cache pas.