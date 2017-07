Noel Fisher : L'acteur de Shameless s'est marié

Noel Fisher, qui incarne le personnage de Mickey Milkovich dans la version américaine de la série Shameless, s'est marié ! L'acteur, d'origine canadienne, a épousé sa chérie Layla Alizada, dévoile People.

A 33 ans, Noel Fisher est désormais un homme marié. L'acteur a passé la bague au doigt de sa compagne lors d'une cérémonie "magique" qui s'est tenue samedi 15 juillet 2017. Une soixantaine de convives, proches et amis, étaient présents pour l'occasion. Ils ont dégusté un repas d'inspiration méditerranéenne et bu du vin du domaine Patricius. "Nous avons toujours voulu un petit mariage, intime. C'était un jour magique et encore plus spécial à vivre avec l'aide de ceux qui nous sont chers. Nous sommes si reconnaissants d'avoir ces personnes dans nos vies et que chacun ait pu partager cette journée avec nous", a déclaré le couple à People.

Lors de la cérémonie, Noel Fisher avait opté pour un costume de chez Kenneth Cole alors que Layla Alizada portait une robe signée Morilee. Les époux se sont rencontrés en 2005 sur le tournage de Godiva.

Thomas Montet