Noëmie Honiat et Quentin (Top Chef) : Leur adorable bébé au top pour les fêtes

L'été dernier, Noëmie Honiat (Top Chef saison 3, en 2012) et Quentin Bourdy (Top Chef saison 4, en 2013) ont accueilli leur premier enfant, Zacharie. Le célèbre couple de cuisiniers vient de célébrer leur premier Noël et Nouvel An avec le bébé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été gourmand et festif !

C'est dans les cuisines du restaurant de Quentin, Quentin Bourdy Hôtel Restaurant l'Univers, que les parents ont pris les rares clichés du nourrisson. Le soir du 24 décembre, les deux parents ont, entre deux cuissons, immortalisé l'instant avec bonnets de Noël sur la tête, Zacharie dans les bras, posant de dos et déguisé en lutin.