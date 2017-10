Noémie Lenoir : Beauté florale face aux "filles de" parisiennes

Jeudi 2 novembre, sortira en boutiques et sur internet l'une des collaborations mode les plus attendues de l'année : la collection ERDEM x H&M ! Paris a célébré son lancement avec une semaine d'avance, au cours d'une soirée aux allures de garden party. L'exquise Noémie Lenoir, qui était l'invité star de l'événement, s'est mesurée aux it girls et "filles de" Florence Belmondo, d'Alexandra Lamy et de Nelson Monfort...

Ce jeudi 26 octobre, H&M a convié de chanceuses célébrités à fêter la sortie du dressing Erdem x H&M. L'événement s'est déroulé à l'Hôtel du Duc, situé rue de la Michodière, dans le 9e arrondissement de Paris. Noémie Lenoir s'y est rendue vêtue d'une robe à sequins Erdem x H&M. L'actrice et mannequin de 38 ans (prochainement à l'affiche du film Alad2), s'est ainsi parfaitement fondu dans la déco florale du lieu.

Comme Noémie Lenoir, Annabelle Belmondo portait une pièce de la collection Erdem x H&M. La fille de Florence Belmondo et petite-fille de Jean-Paul Belmondo a craqué sur les looks conçus par le créateur britannique Erdem Moralioglu pour l'enseigne suédoise et incitera peut-être les actrices Chloé Jouannet et Victoria Monfort à se jeter, à leur tour, sur un ou plusieurs de ses articles.

Alice Belaïdi, Alice David, Sara Forestier, Alma Jodorowsky, Lola Le Lann, Lou Lesage, Alysson Paradis et son mari Guillaume Gouix, Karidja Touré et enfin Elsa Zylberstein comptaient également parmi les convives de la soirée ERDEM x H&M.

Quelques jours après le défilé de présentation à New York, la ville de Paris s'enflamme à son tour pour Erdem, successeur de Balmain au titre de marque collaboratrice pour H&M.

H&M a récemment dévoilé le film de campagne de la collection Erdem, réalisé par Baz Luhrmann.