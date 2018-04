Noémie Lenoir et Iris Mittenaere : Divines complices et danseuses déchaînées

Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara peut se féliciter du déroulement du 20ème anniversaire de sa fondation Children Of Africa, marqué par l'inauguration de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville (une banlieue d'Abidjan) financé par son organisation. Parmi les nombreux et prestigieux invités de cet événement, se sont distinguées les sublimes Noémie Lenoir et Iris Mittenaere.

Le top model de 38 ans et l'ancienne Miss Univers de 25 ans ont brillé (et dansé !) lors du gala à Abidjan le 16 mars, au sein du Sofitel Hôtel Ivoire, l'une dans une robe rouge carmin soulignant sa silhouette parfaite, l'autre avec un top satiné bleu canard. L'ex-Miss France a posé avec la patronne des reines de beauté françaises, Sylvie Tellier, tandis que Noémie Lenoir a croisé lors de la soirée la vedette des Experts, Gary Dourdan. Il s'était confié à l'AFP sur le chemin parcouru : "Je suis venu il y a deux ans, et il n'y avait que du béton. Deux ans auparavant, j'étais aussi venu, et il n'y avait que des piquets dans le sol... C'est une grande réalisation pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique."

Les deux stars ont profité de leur passage en Côte d'Ivoire pour se laisser tenter par une promenade à cheval sur la plage. Un moment de détente qui s'inscrit dans un voyage à but caritatif pour le développement de ce grand pays africain. La Fondation Children of Africa est une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique. Son principal objectif est de prendre soin des enfants les plus démunis du continent africain, et de leur permettre d'accéder à de meilleures conditions de vie, grâce à des actions sociales constantes. La Fondation intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays d'Afrique, dans lesquels elle subventionne des centres d'aide à l'enfance.