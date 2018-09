Noémie Lenoir gênée : Thierry Ardisson l'interroge sur sa tentative de suicide

Noémie Lenoir a affronté une question qui lui a fait un peu de peine ce 29 septembre 2018 dans Les Terriens du samedi sur C8, une émission menée par Thierry Ardisson (69 ans).

Alors qu'elle venait faire la promotion de la comédie familiale Alad'2 où elle donne notamment la réplique à Kev Adams et à Jamel Debbouze, Noémie Lenoir ne s'attendait certainement pas à devoir répondre à une question sur un épisode très douloureux de son passé, sa tentative de suicide survenue en mai 2010 après une dispute avec son compagnon d'alors, Claude Makelele. La bombe de 39 ans avait été retrouvée inconsciente en lisière de la forêt de la Celle-Saint-Cloud après avoir ingéré un cocktail de médicaments et d'alcool. Une situation sur laquelle elle était revenue quelques années plus tard dans La Parenthèse inattendue de Frédéric Lopez.

Huit ans après les faits, Thierry Ardisson a rappelé cet épisode douloureux et a lancé à la maman de Kelyan (13 ans) et Tosca (3 ans) : "Qu'est-ce qui s'est passé Noémie ?" Désarçonnée par cette sortie, la belle a rapidement fait savoir qu'elle ne comptait plus en parler publiquement. "J'ai pas trop envie d'en parler en fait parce que... voilà", a-t-elle réagi. Et de poursuivre quand l'homme en noir lui a toutefois demandé comment elle se sentait aujourd'hui : "Je vais très bien ! Grâce à beaucoup de choses, grâce à ma famille, grâce à la vie... J'ai repris goût à la vie et ça va très bien oui."

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo.