Noémie (Les Princes de l'amour 4) musulmane et voilée, sa nouvelle vie

Les candidates au casting des Princes de l'amour 4 ont fait le buzz. En effet, Astrid Nelsia, qui était initialement venue séduire Julien, avait surpris la Toile avec ses relations intimes avec différents rappeurs américains.

Près d'un an après le tournage du programme de W9, Noémie fait à son tour jaser les internautes. En cause, son changement radical de mode de vie. Comme en témoignent ses photos postées sur Instagram, l'ex-candidate des Princes de l'amour 4 s'est convertie à l'islam, et porte désormais le voile.

Si certains semblent choqués, d'autres rappellent en commentaires que Benoît, le prince que Noémie était venue séduire dans l'émission, avait déjà expliqué que la candidate des Princes de l'amour 4 avait porté le voile par le passé.