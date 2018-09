Noémie Lvovsky raconte son alcoolisme : "Ce n'est jamais gagné..."

Actrice, scénariste et réalisatrice, notamment du très aimé Camille redouble, Noémie Lvovsky est l'un des talents les plus singuliers et un visage familier du cinéma français. Elle collectionne les nominations aux César (notamment celui du meilleur second rôle – qu'on lui donne, enfin !) et accompagne depuis des années le cinéma de son amie Valeria Bruni Tedeschi. Ce 5 septembre 2018, elles présentent Les Estivants, nouvelle réalisation de Valeria, à la Mostra de Venise. Pour l'occasion, Noémie accorde une grande interview à Marie Claire pour laquelle elle accepte de parler d'un sujet délicat : l'alcoolisme.

Notre consoeur Catherine Castro lui fait remarquer que deux de ses films – Camille redouble et Les Sentiments – abordent cette question. Noémie Lvovsky évoque très simplement son propre rapport à la boisson : "[Je buvais] beaucoup, beaucoup. Mes intimes me disaient 'Tu n'es pas toi-même.' Alors que moi, j'avais le sentiment d'être moi-même." Elle précise connaître parfaitement les réunions des Alcooliques anonymes et regretter qu'il soit si difficile d'en montrer la profondeur à l'écran et d'en parler sans faire "complètement culcul" : "Pendant un temps, j'y suis allée chaque jour, puis toutes les semaines. J'ai arrêté de boire il y a treize ans." Noémie Lvovsky ne cache pas qu'il ne faut jamais baisser sa garde : "Je croise les doigts et je touche du bois, ce n'est jamais gagné. En treize ans, il m'est arrivé par mégarde de boire dans une coupelle mal rincée. Il y avait un reste d'amaretto. Là, c'est comme si des Pac-Man endormis dans le cerveau s'étaient démultipliés, comme des Gremlins."

À la Mostra, Valeria Bruni Tedeschi présente Les Estivants. Cette nouvelle comédie familiale fait suite à Trois soeurs, tourné pour arte en 2015, et surtout au magnifique Un château en Italie, en 2013. Valeria et Noémie se connaissent depuis trente ans. La seconde a beaucoup encouragé la première à écrire et à réaliser : "Quand elle a eu ce qu'elle a cru être un trou dans sa carrière d'actrice, je sentais qu'elle avait envie de raconter des choses, j'ai juste été là pour lui dire : 'Autorise-toi à les raconter', raconte Lvovsky. Depuis, j'accompagne chacun de ses films, comme coscénariste, parfois comme actrice [les deux dans le cas des Estivants, NDLR]. Elle lit mes scénarios, je travaille sur les siens, je vois ses projections de travail." Leur nouvelle collaboration est présentée aujourd'hui hors compétition à Venise. Le film sortira le 26 décembre sur les écrans.

Retrouvez l'intégralité de cette interview de Noémie Lvovsky dans Marie Claire, en kiosques ce 5 septembre 2018.