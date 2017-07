Nolwenn Leroy : Agacée et "dégoûtée" par un phénomène "dramatique"

Lorsque Nolwenn Leroy s'agace, ce n'est jamais bon signe. Lors de son passage dans l'émission On refait la télé sur RTL, l'animateur Éric Dussart a annoncé la suppres­sion de l'émis­sion musi­cale Même le dimanche de Dave et Wendy Bouchard sur France 3. Mais pour la chanteuse, qui jouera les jurés dans la prochaine saison de The Voice, "c'est dramatique".

Ce samedi 1er juillet, la future maman s'est exprimée suite à cette information quelque peu déroutante : "C'est dramatique. Franchement il n'y a plus d'émission [musicale, NDLR] aujourd'hui. Cela se réduit à peau de chagrin. C'était l'une des dernières émissions. Je me rends compte, par rapport à quand j'ai démarré il y a 14 ans, toutes les émis­sions musi­cales où l'on pouvait venir chan­ter sa chan­son, parler musique. Aujourd'hui, malheu­reu­se­ment, il y a de moins en moins de programmes de varié­tés à la télé."

"Là, c'était juste­ment une des dernières émis­sions, même chez Michel Drucker, le dimanche après-midi, on ne chante plus, on vient parler. C'est triste. (...) Je suis un peu dégoû­tée, parce que je croyais pouvoir faire Même le dimanche à la rentrée ! C'est toujours la musique qui prend, c'est dommage", assure celle qui faisait sensation avec son magnifique baby bump lors de la 13e édition de La Chanson de l'année sur TF1.

Mais par chance, "heureusement qu'il y a Nagui et Alcaline", se console la belle brune, n'hésitant pas à affirmer qu'elle est heureuse que France 2 ait remis à l'antenne Taratata.