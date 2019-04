Nolwenn Leroy allaite son fils de 21 mois: "C'est une expérience extraordinaire"

Mercredi 24 avril 2019, France 2 a diffusé un nouveau numéro de Ça ne sortira pas d'ici. Après avoir reçu Stéphane Bern, Michel Cymes a recueilli les confidences de Nolwenn Leroy. La chanteuse de 36 ans a notamment évoqué sa maternité.

Le 13 juillet 2017, la belle brune qui a remporté la Star Academy 2 a donné naissance à son fils Marin, fruit de ses amours avec l'ancien tennisman Arnaud Clément. Interrogée sur l'allaitement par le médecin et chirurgien français spécialisé dans l'ORL, Nolwenn Leroy a confié qu'elle allaitait toujours son petit garçon de 21 mois.

Après avoir précisé qu'elle ne buvait pas beaucoup, elle a confié : "J'ai eu un bébé que j'allaite encore, donc j'évite." Nolwenn Leroy a ensuite raconté qu'elle l'emmenait en tournée avec elle. "Allaiter, c'est une expérience extraordinaire, mais tirer son lait, c'est moins extraordinaire. C'est pas la même émotion, pas le même contact", a-t-elle justifié son choix. Intrigué et un brin taquin, Michel Cymes lui a demandé si elle comptait l'allaiter jusqu'à ses 18 ans.

"Là, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la tété câlin. Maintenant, il mange comme un grand. (...) Mais c'est vrai que c'est une expérience. C'est quelque chose qui a été extraordinaire pour moi. Là, on me dit que, là, s'il n'arrête pas, c'est moi qui n'ai pas envie qu'il arrête. C'est peut-être aussi parce que c'est des moments où on se retrouve et où on n'est que tous les deux. On a le regard et ce contact qui est unique. Je passe mon temps à cavaler, à courir, et ce moment-là, il est pour nous", a-t-elle répondu, quelque peu gênée.