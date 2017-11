Nolwenn Leroy : Bientôt la fin de sa brouille avec Miss France ?

L'élection de Miss France 2018, qui se tiendra à Châteauroux le 16 décembre prochain, pourrait être l'occasion de mettre fin à une brouille qui s'éternisait entre le concours et la chanteuse Nolwenn Leroy (35 ans).

En effet, si la gagnante de la Star Academy 2 intègre bel et bien le jury du plus prestigieux des concours de beauté - comme l'ont annoncé nos confrères de Télé 7 jours -, cela sonnerait indéniablement la fin d'un contentieux qui a débuté en 2011.

A l'époque, Nolwenn Leroy assurait avoir été finalement empêchée de chanter durant l'émission - alors qu'elle était annoncée - à cause de son souhait de ne pas intégrer le jury en parallèle. "Quand j'ai accepté, j'ai bien demandé si c'était juste pour chan­ter et non pour faire partie du jury. On m'a certi­fié que c'était juste pour chan­ter. De toute façon, en tant que femme, je ne me vois pas juger des filles sur des critères avant tout physiques. Ce n'est pas mon truc", avait-elle expliqué à l'époque au Parisien. Et la star de poursuivre alors : "Le ton a changé et ça a été : 'Si tu ne fais pas partie du jury, tu ne viens pas chan­ter.' Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Ce que je ne supporte pas, c'est le manque d'élégance d'annu­ler au dernier moment et main­te­nant de racon­ter n'importe quoi en affir­mant que je fais ma diva." Une époque visiblement révolue...

C'est le 16 novembre prochain que la composition officielle du jury 2018 sera annoncée.

Affaire à suivre...