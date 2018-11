Nolwenn Leroy : "Déstabilisée" durant sa grossesse mais inséparable de son fils

Le 2 novembre 2018, Nolwenn Leroy a publié Folk, un recueil de reprises imaginé comme une suite logique à son album culte Bretonne (2010). Dans le dernier numéro de Gala, en kiosques ce 14 novembre, l'artiste de 36 ans revient sur ses choix artistiques, son nouveau rôle de maman et la proximité qu'elle entretient avec son fils Marin, 15 mois, dont le père est le joueur de tennis Arnaud Clément.

"Vivre cette grossesse face à mon public qui m'a vue grandir m'a déstabilisée, avoue Nolwenn Leroy. Moi qui suis si discrète, si secrète, je me suis posé beaucoup de questions. Mais les gens me connaissent. Ils sont respectueux et bienveillants à mon égard. J'ai fini par me dire : où est le problème ?" Durant toute la promotion de son album, la chanteuse a évoqué son petit Marin, dont elle est encore inséparable : "Je l'emmène partout ! J'ai la chance d'avoir un métier qui me le permet. Je n'ai pas envie qu'il passe sa petite enfance avec quelqu'un d'autre que moi. On est tout le temps ensemble. J'ai d'ailleurs été élevée comme cela, on était très tribu à la maison. On ne peut pas souffrir de trop voir sa famille, ni d'être trop aimé."

Fin octobre, elle confiait dans Télé Loisirs à propos de son fils : "Depuis qu'il est né, je n'ai jamais passé une nuit loin de mon fils." Leur lien est d'autant plus solide que Nolwenn Leroy continue d'allaiter son enfant : "Notre lien est encore plus fort. C'est également pour ça que l'on n'a jamais été séparés une seule seconde. C'est une expérience fabuleuse et j'ai de la chance de pouvoir la vivre aussi longtemps."

Pour Gala, elle revient comme souvent sur la Star Academy, l'émission qu'elle a remportée en 2002 et dans laquelle le public la découverte : "Les médias sont devenus plus tolérants avec les artistes révélés par des télé-crochets mais, à l'époque, nous avons essuyé les plâtres." Pour Nolwenn Leroy, sa collaboration avec Laurent Voulzy, sur ses deux premiers albums, Nolwenn (2003) et Histoires naturelles (2005), auront été capitales : "J'ai eu la chance d'avoir été bien entourée. Si Laurent Voulzy ne m'était pas venu en aide pour me donner une direction musicale, je n'en serais certainement pas là."

La suite de son intense parcours est une série d'albums intimistes (Le Cheshire Cat et moi, Ô filles de l'eau et Gemme) et de deux collections de reprises très inspirées par ses racines. La première, intitulée Bretonne, fut un succès monumental qui permet à Nolwenn Leroy de prendre les directions musicales qui lui chantent, sur scène, comme en studio. L'expérience Folk se poursuit bien entendu en tournée, actuellement dans toute la France.