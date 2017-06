Nolwenn Leroy enceinte : Colorée et en forme(s) pour la Fête de la Musique

Après avoir aimanté tous les regards dans une robe Manoush lors de l'émission La chanson de l'année sur TF1 le 17 juin, et enflammé le plateau de la finale de The Voice le samedi 10 juin, Nolwenn Leroy a ouvert, avec Garou, le bal la Fête de la Musique à Toulouse. Emission diffusée en direct sur France 2. La Bretonne a joué de ses charmes pour envoûter le public sur une reprise du dernier tube d'Ed Sheeran, Shape of You.

L'artiste, qui se dit "artiste et maman à plein temps" et qui l'a encore prouvé lors de concert, a fait forte impression avec son joli ventre rond. Caché sous une très large robe à nouveau très colorée, le baby-bump de la star n'est pourtant pas passé inaperçu. La future maman, et ce malgré une chaleur étouffante, a assuré le spectacle sous les yeux conquis de son acolyte québécois. Ce dernier a ensuite repris Get Lucky aux côtés du trio Arcadian, devant un public toulousain ravi !

Quant à Nolwenn Leroy, il s'agit probablement d'une de ses dernières prestations avant un retour programmé pour la rentrée et la sortie de son nouveau album, dont est extrait son premier single, Gemme. Entre temps, la star aura sûrement mis au monde son premier enfant, fruit de ses amours avec l'ancien tennisman Arnaud Clément.