Nolwenn Leroy enceinte, Elodie Frégé glamour pour rendre hommage à Michel Berger

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Michel Berger, qui sera célébré le 2 août prochain, une émission spéciale animée par Nikos Aliagas sera diffusée le 29 juillet en prime time sur TF1, Michel Berger, 25 ans déjà - L'hommage symphonique.

Enregistré le 6 juin dernier à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, l'événement a réuni une foule d'artistes tous venus rendre hommage au célèbre auteur-compositeur-interprète disparu en 1992. Accompagnés d'un orchestre symphonique, les chanteurs Christophe Willem, Claudio Capéo, Loïc Nottet, Slimane, Raphaël, Vincent Niclo et bien d'autres se sont succéderont sur scène pour interpréter les nombreux titres à succès de Michel Berger.

Très enceinte au moment de l'enregistrement de l'émission, la ravissante Nolwenn Leroy (qui a depuis accouché d'un petit Marin né le 13 juillet, son premier enfant avec Arnaud Clément) a illuminé la soirée, à l'instar de Shy'm et d'Elodie Frégé, toutes deux glamour et sensuelles.

Isabelle Boulay, Tal, Marina Kaye, Juliette Armanet, mais aussi la troupe de la comédie musicale Résiste composée de Victor Le Douarec, Fanny Delaigue, Charlotte Bizjak et Gwendal Marimoutou, ainsi que les candidats révélés dans The Voice 2017, Audrey, Ann-Shirley et Matthieu, ont participé à cet enregistrement unique.

A la suite de Michel Berger, 25 ans déjà - L'hommage symphonique sera diffusée en deuxième partie de soirée l'émission 2017 en chansons, qui réunira les mêmes artistes. Un grand rendez-vous musical à ne pas manquer.