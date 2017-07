Nolwenn Leroy : Enceinte et mystérieuse dans le clip de "Gemme"

Le come-back musical de Nolwenn Leroy est un peu lent au démarrage, son nouveau single intitulé Gemme n'étant pas (encore) un succès populaire. La star, qui vient de donner naissance à son premier enfant, compte bien reprendre la main et propose désormais un clip pour accompagner son morceau.

Depuis ses débuts dans la chanson, Nolwenn Leroy a navigué entre différents styles, ses albums alternant gros succès dans les bacs et, parfois, déceptions... La star de 34 ans revient après cinq années d'absence - suite à la parution de Ô filles de l'eau - et elle propose de plonger ses fans dans l'univers celtique.

Le single Gemme et son clip en sont une parfaite illustration. On retrouve la star, alors enceinte de son premier enfant, découvrant une grotte mystérieuse baignée d'une lumière arc-en-ciel et peuplée de créatures étranges la menant tout droit vers la découverte de gemmes, ces fameuses pierres colorées.

Nolwenn Leroy sortira son nouveau disque le 1er septembre 2017.