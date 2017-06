Nolwenn Leroy enceinte : Son look très coloré pour The Voice surprend

Il en faut toutefois plus pour déstabiliser la chanteuse bretonne, âgée de 34 ans et en couple depuis déjà neuf ans avec le tennisman Arnaud Clément. Elle est actuellement sous les projecteurs pour présenter son nouvel album, Gemmes, mais sera aussi bientôt prise par le futur événement qu'elle avait confirmé au Parisien. En effet, la naissance de son premier enfant est programmée pour "très bientôt", comme elle l'a confié sur le plateau de C à vous. Et comme elle l'avait dit à Bernard Montiel pour MFM Radio, l'artiste ne veut pas connaître le sexe du bébé, préférant garder la surprise.