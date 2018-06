Nolwenn Leroy et Arnaud Clément : Le couple discret s'embrasse en tribunes

Parents depuis bientôt un an d'un petit garçon prénommé Marin, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément ne se montrent côte à côte qu'en de rares exceptions. Roland-Garros fait partie de celles-ci. La chanteuse et l'ancien joueur de tennis ont été repérés dans les tribunes du court Philippe-Chatrier, échangeant de tendres baisers.

RAFA Une publication partage par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel) le 10 Juin 2018 9 :01 PDT

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater