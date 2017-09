Nolwenn Leroy et Laurent Baffie en pleine polémique : Elle brise le silence...

Samedi 23 septembre 2017, certains téléspectateurs de Salut les Terriens ! (C8) se sont dit choqués. La raison ? Une séquence durant laquelle Laurent Baffie remonte la robe de Nolwenn Leroy de quelques centimètres. Après plus de 200 signalements, le CSA a ouvert une enquête. Silencieuse jusqu'alors, la chanteuse qui fête ce 28 septembre 2017 ses 35 ans s'exprime auprès de nos confrères du Parisien.

"Avec mon caractère bien trempé, si je m'étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure, assure Nolwenn Leroy. Je l'aurais fait avec n'importe qui d'autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis quand on vient chez Ardisson, on sait à quoi on s'attend."

Laurent Baffie est la mauvaise personne à attaquer

En plus des internautes, Roselyne Bachelot a elle aussi réagi à la polémique, dénonçant "une agression insupportable". De quoi surprendre l'interprète de Mon ange : "Je ne comprends pas pourquoi cela prend de telles proportions alors que j'ai désamorcé le problème tout de suite." Et de poursuivre : "Dans l'absolu, je comprends de telles réactions, car c'est un combat qu'il faut mener Mais là, c'est le mauvais exemple et Laurent, la mauvaise personne à attaquer."

La jeune maman du petit Marin précise même qu'elle ne s'est exprimée plus tôt parce qu'elle "ne voulait pas que cette affaire prenne de l'importance et qu'elle nuise à Laurent". Dans la foulée, Nolwenn Leroy défend l'humoriste, expliquant qu'à la télé, "s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas misogyne et qui est intelligent, c'est Laurent". "Il m'a d'ailleurs envoyé depuis un bouquet de fleurs et un petit mot plein d'humour. Lorsque l'on m'avait craché à la figure chez Cyril Hanouna, j'avais trouvé ça plus que limite et personne n'avait réagi", conclut-elle.

Pour rappel, en pleine émission, la jolie brune aux grands yeux bleus avait déjà tenu à clarifier la situation. "On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je le laisse mettre sa main sur ma cuisse", lançait-elle. De son côté, Thierry Ardisson n'avait pas manqué de s'indigner après la polémique : "Je trouve cela incroyable ! C'est Orwell ! On rêve." Enfin, sur Twitter, Laurent Baffie s'est amusé de la situation en lançant : "Qui vient à ma lapidation demain ?" Puis, de lâcher plus récemment : "Me faire défoncer pour une mauvaise vanne c'est normal mais pas par cet escroc de Pascal Bataille qui me doit une fortune et qui crie au viol." L'ancien acolyte de Laurent Fontaine a, sur sa page Facebook, relayé un article traitant de la polémique, le commentant des mots suivants : "Grande classe."