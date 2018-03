Nolwenn Leroy et Séverine Ferrer, si glamour pour la bonne cause

Mercredi 14 mars 2018, une grande journée de prévention et de sensibilisation était organisée à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, pour marquer le centenaire de la Ligue contre le cancer.

À l'occasion de cette journée exceptionnelle qui s'est déroulée du matin au soir, plusieurs personnalités avaient assuré le déplacement pour participer à des manifestations artistiques. Des chanteurs et des musiciens, tels que Nolwenn Leroy, Benjamin Biolay, Keziah Jones, Slimane, Agustin Galiana, Gaëtan Roussel, Lisandro Cuxi ou bien encore Marine de Nicola ont été vus à l'amphithéâtre Gaston Berger pour donner des concerts.

Un festival de courts métrages était également organisé en présence d'un prestigieux jury composé d'Arthur Delaire, Laure Sirieix, Philippe Bas, Axelle Laffont, Antoine Duléry, Natacha Régnier et Jalil Lespert. Enfin, il y avait l'avant-première de la comédie Comme des garçons, réalisée par Julien Hallard et avec Vanessa Guide et Max Boublil).

D'autres célébrités comme Séverine Ferrer, Laurie Cholewa, Vincent Cerutti, Karima Charni, Louna Espinosa, Audran Cattin, Delphine Théodore et Marie-Christine Adam (pour le court métrage Le Monde du petit monde) ont pris part à l'événement, toutes mobilisées pour la bonne cause.