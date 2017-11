Nolwenn Leroy illumine Paris devant Julie Zenatti et les VIP

Paris continue de se parer de ses habits de lumière à l'approche de Noël. Jeudi 16 novembre, c'est dans le très chic 8e arrondissement de la capitale qu'était organisée une soirée pour inaugurer les illuminations de fin d'année. Aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo, on a pu voir Nolwenn Leroy et Julie Zenatti.

La maire de la capitale, qui vient de gagner une bataille dans la guerre qui l'oppose au très décrié "roi des forains" Marcel Campion, concernant l'annulation du marché de Noël des Champs-Élysées (qualifié d'attrape-touristes par ses opposants, qui pointent du doigt des gadgets cheap mais chers souvent siglés made in China..) était tout sourire pour lancer ces nouvelles illuminations, au croisement des rues Royale et de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Anne Hidalgo n'était pas la seule à afficher un air ravi puisqu'on a aussi pu voir la très solaire Nolwenn Leroy, choisie comme marraine de l'événement, ainsi que sa consoeur, elle aussi jeune maman depuis peu, Julie Zenatti.

Il fallait également compter sur Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement, Benjamin Cymerman (président du Comité du Faubourg Saint-Honoré) Stéphanie Fugain (qui a, sur Twitter, apporté son soutien à Marcel Campion en partageant une pétition mais... pour le maintien de la grande roue à la Concorde), Sandrine Quétier, Laurie Cholewa ou encore Cécile de Ménibus, Elisa Tovati...

Cette année, les Parisiens et, plus largement, les habitants d'Ile-de-France et les touristes, pourront admirer les illuminations dans plus de 150 rues et 70 quartiers. En outre, la capitale compte également 25 marchés de Noël.

Thomas Montet