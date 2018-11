Nolwenn Leroy : Le jour où elle a recalé... Alain Delon !

Invitée de Catherine Ceylac et de son émission Thé ou Café sur France 2 le 17 novembre 2018, Nolwenn Leroy a fait de nombreuses confidences. On l'a vue en larmes au moment d'évoquer le deuil et la perte d'une amie chère à son coeur. Mais on l'a aussi vue pleine d'humour lorsqu'elle a raconté comment elle avait recalé un certain Alain Delon...

L'interprète de Cassé, qui sort un nouvel album intitulé Folk, révèle en effet que l'icône du septième art français l'a contactée pour une occasion très spéciale. "Alain Delon m'avait appelée pour me souhaiter mon anniversaire, tout simplement. Il avait entendu à la radio que c'était mon anniversaire le 28 septembre. Il m'appelle, il me dit 'Allô, c'est Alain Delon.' Je dis 'Mais bien sûr !' et je raccroche. Et après, (...) il me laisse un message et là je dis 'C'est pas vrai, c'était vraiment Alain Delon ! J'ai raccroché au nez à Alain Delon", raconte la jeune maman qui a donc bel et bien mis un sacré vent au Guépard.

Une anecdote que la gagnante de la Star Academy 2 avait raconté alors que Catherine Ceylac annonçait la venue d'Alain Delon pour l'avant-dernière émission de la saison. L'acteur sera en effet son invité le samedi 24 novembre.