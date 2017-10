Nolwenn Leroy, maman au top : "Je perdrai mes 3 kilos en trop plus tard"

Le 13 juillet, Nolwenn Leroy donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Marin dont le père est le joueur de tennis Arnaud Clément. Depuis l'arrivée de son fils, qu'elle a choisi d'allaiter, l'artiste de 35 ans s'est occupée de la promotion (parfois mouvementée, en témoigne la polémique avec Baffie) de son nouvel album, Gemme, paru le 1er septembre. Au coeur de cet intense programme, Nolwenn ne se fait pas de bile pour sa silhouette.

Interrogée sur sa vision de la beauté par L'Express Styles, la star évoque avec une grande décontraction son rapport à son corps : "J'allaite mon bébé et perdrai mes trois kilos en trop plus tard. Avoir un enfant, c'est accepter quelques dommages collatéraux (rires). La pression extérieure - commentaires et critiques - ne m'affecte pas. Je trouve terrifiante de superficialité et de bêtise la pression que certains médias mettent aux femmes dans ce domaine."

Ce n'est pas seulement depuis la naissance de son fils que Nolwenn Leroy défend cette philosophie. Elle ne cache pas ses formes, les assume, malgré la pression qu'impose la caméra sur les artistes : "La minceur à tout prix, ce n'est pas mon truc", ajoute-t-elle dans L'Express Styles. J'ai toujours fait un 36-38. Je ne ferai jamais un 32-34. Le filtre de la caméra vous fait prendre une ou deux tailles, voir son image sur un écran télé est donc très énervant mais j'ai appris à relativiser."

Cette année 2017 n'est pas seulement celle de son premier enfant, mais aussi de ses quinze ans de carrière. C'est en 2002 que l'on découvrait ce petit bout de femme dans la Star Academy 2 qu'elle remportait. Les trois premiers albums de Nolwenn Leroy se sont très bien vendus mais personne n'avait prédit le raz de marée de l'aventure Bretonne, son quatrième album écoulé à plus d'1 million d'exemplaires en France, en 2011. Depuis, l'artiste a consolidé son succès avec les sorties des superbes Ô filles de l'eau (2012) et Gemme (2017). La jeune femme est nommée dans la catégorie Artiste féminine francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2017, qui se tiendront le 4 novembre, et chante le mythique Quelque chose de Tennessee sur l'album On a tous quelque chose de Johnny attendu le 17 novembre.