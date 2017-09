Nolwenn Leroy maman : Elle évoque sa grossesse, "une période de bonheur absolu"

Le congé maternité de Nolwenn Leroy n'aura été que de très courte durée, sortie de son nouvel album oblige. De retour dans les bacs avec Gemme, qu'elle a enregistré durant sa grossesse et qu'elle dédie à son fils Marin, la chanteuse et jeune maman de 34 ans allie à la perfection vie de famille et carrière professionnelle.

C'est rayonnante, avec une magnifique silhouette déjà retrouvée que la gagnante de la Star Academy 2 a retrouvé une personne qu'elle connaît très bien pour un nouveau face-à-face devant la caméra : Nikos Aliagas, ancien animateur du programme qui l'a révélée au public en 2002.

Amie depuis de longues années avec la star du PAF, Nolwenn Leroy a accepté de se livrer sur sa grossesse, un sujet sur lequel elle préfère généralement rester assez discrète. Présentée en premier lieu comme une "jeune maman" par Nikos Aliagas, la compagne d'Arnaud Clément revient sur les mois qui ont précédé la naissance de son fils Marin survenue à la mi-juillet. "C'était une période de plénitude et de bonheur absolu où je n'étais pas du tout fatiguée. Tout le monde pensait que j'allais être fatiguée, en fait, pas du tout. J'ai réussi à tenir tous mes engagements jusqu'au bout avec le sourire et avec bonheur, parce que franchement ça reste un souvenir incroyable", confie l'interprète de Gemme.

Toujours ravi de retrouver celle avec qui il partage une sincère complicité et amitié, Nikos Aliagas n'a pas manqué d'immortaliser leur entretien réalisé dans un hôtel parisien en photo. Sous le charme de la jeune maman lumineuse dans son pull rose et or, l'animateur de 48 ans avait invité les téléspectateurs à les retrouver dans 50' inside sur Twitter.