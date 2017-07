Nolwenn Leroy maman : Le sexe et le prénom du bébé déjà dévoilés !

Nolwenn Leroy et son chéri Arnaud Clément sont sur un petit nuage ! Annoncée imminente, la naissance du premier enfant de la chanteuse et de l'ex-tennismn a bel et bien eu lieu. Ce dernier avait laissé un énorme indice sur l'accouchement de Nolwenn en annonçant son retrait du Tournoi des Légendes de Wimbledon, à Londres, "en raison d'une excellente nouvelle" selon son ami et ancien joueur de tennis Mansour Bahrami.

D'après Closer, Nolwenn Leroy a bel et bien accouché ce jeudi 13 juillet. Elle a donné naissance à un petit garçon répondant au doux prénom de Marin. Aucune autre information, comme l'état de santé du bébé – le premier enfant de la chanteuse de 34 ans et de l'ex-tennisman de 39 ans – ou de la maman n'a été communiquée.

On ne peut donc qu'adresser nos sincères félicitations aux tourtereaux et désormais jeunes parents !