Nolwenn Leroy : "Mon fils va très bien... il est lève-tôt"

À la veille du lancement de son nouveau disque, Gemme, Nolwenn Leroy s'est confiée ce jeudi 31 août à la radio RTL. La populaire chanteuse de 34 ans, devenue en juillet maman pour la première fois, a donné des nouvelles de son fils.

Enregistré alors qu'elle était enceinte, ce disque, le sixième de sa carrière, a sans doute une saveur particulière pour Nolwenn. D'ailleurs, elle le dédie à son enfant. "Je n'ai jamais eu autant d'éner­gie et je n'ai jamais été aussi peu fati­guée. J'ai un peu honte de le dire, je ne me suis jamais sentie aussi bien et je crois qu'on le ressent dans mon inter­pré­ta­tion", dit-elle. Mais pas question pour autant d'en faire un disque de la maternité puisqu'au fond, il constitue surtout un mélange de tous ses précédents projets. "C'était important de faire cet album qui est un peu la synthèse de mes albums précédents. J'ai pris mon temps. (...) J'ai essayé de faire le plus bel album de ma carrière", dit-elle. Son précédent, Ô filles de l'eau, avait été bien accueilli avec 300 000 copies vendues. Souhaitons-lui le même succès.

Ce disque, Nolwenn Leroy va le défendre sur scène dès l'an prochain, ce qui l'empêche notamment de prendre part à l'émission The Voice, tout en laissant la porte ouverte pour plus tard... La star, qui va donc reprendre la route prochainement, pourra compter sur son compagnon le tennisman Arnaud Clément, pour s'occuper de son fils Marin. Un bébé dont elle donne des nouvelles. "Mon fils va très bien. Il m'écoute car il est lève-tôt, ce que je n'étais pas forcé­ment avant mais grâce à lui je le suis deve­nue", a-t-elle ainsi rapporté.

