Nolwenn Leroy : Pourquoi elle a refusé de faire The Voice 8

The Voice 8 s'apprête à débarquer sur nos petits écrans sur TF1. Considérant l'émission comme l'un de ses programmes phares, la chaîne voit les choses en grand pour son jury. Si Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc tenteront de trouver la nouvelle voix de France, Nolwenn Leroy a vivement été sollicitée pour s'installer sur l'un des fauteuils rouges. Malheureusement, elle a toujours refusé d'y participer !

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Nolwenn Leroy a révélé pourquoi elle déclinait à chaque fois cette jolie offre. "C'est une occasion manquée. Je n'ai pas encore trouvé le bon moment. J'adore ce programme de qualité, rempli de bienveillance", a-t-elle déclaré en faisant référence à sa grossesse. L'an dernier, l'artiste, qui est en pleine promotion pour son album de reprises Folk (dont la sortie est prévue pour le 2 novembre prochain), est en effet devenue maman pour la première fois. Elle a accueilli en juillet 2017 le petit Marin, né de son histoire d'amour avec l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément.

Même si elle a jusqu'à présent dit non à TF1, Nolwenn Leroy est intéressée et pourrait rejoindre le jury de The Voice dans le futur. "Je serais ravie un jour d'y participer. Mais si j'accepte, je m'investirai à 200%, a-t-elle affirmé. J'ai peur d'être trop touchée par les histoires des talents qui auront leurs destins entre mes mains. Et en même temps, l'expérience peut être très enrichissante."