Nolwenn Leroy, sa grossesse : "Deux petites gemmes, deux joyaux cette année"

Vendredi dernier, Nolwenn Leroy dévoilait son nouveau single, Gemmes, annonciateur d'un album studio qui devrait sortir à la rentrée prochaine. La chanteuse révélée lors de la deuxième saison de la Star Academy était d'ailleurs l'invitée exceptionnelle du Grand Quizz MFM Radio, ce vendredi 12 mai. Au micro de Bernard Montiel, elle a évoqué ce fameux titre aux accents pop et son prochain opus. "Ce sera la quintessence de ce que j'ai pu présenter jusqu'ici", a-t-elle promis avant de s'épancher longuement sur son rapport aux pierres, les précieuses comme celles qui bâtissent et constituent nos murs, notamment en écho aux gemmes.

Nolwenn Leroy a d'ailleurs poussé la métaphore au moment d'évoquer avec retenue sa grossesse. L'auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-Renan avait laissé un indice dans le titre Gemmes justement (les paroles : "Et celui que j'aime/Pas si loin du ciel/Sur la terre/Dans ma chair"), officialisant par la suite l'heureux événement : la belle brune va être maman, parallèlement à la parution de son album. "Deux petites gemmes, deux joyaux. Deux bonheurs. Deux bébés cette année. C'est génial", a-t-elle confié, extatique.

Quant au sexe de son enfant, Nolwenn se fait volontairement mystérieuse. "On verra, on ne sait pas", a répondu l'intéressée, qui "ne veut rien savoir" et tient à garder le secret. "Ça vient en plus, et j'ai beaucoup de chance", a-t-elle ajouté, consciente qu'elle va avoir "une année riche en émotions". Avant d'être lancée sur son chéri Arnaud Clément, qualifié de "beau papa" par Bernard Montiel - ce qui a amené un léger quiproquo, Nolwenn pensant être interrogée sur son beau-père : "Je n'ai pas de mari", s'est amusée la star, en couple avec l'ex-tennisman depuis 9 ans.