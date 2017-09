Nolwenn Leroy sans son père depuis ses 11 ans : "S'il n'était pas parti..."

Invitée d'Isabelle Morizet sur Europe 1 pour venir parler de son nouveau disque intitulé Gemme, la chanteuse Nolwenn Leroy a fait de touchantes confidences. Questionnée sur son rapport à la musique, elle a pointé du doigt l'absence de son papa depuis son adolescence pour tenter d'expliquer sa passion...

Lorsqu'elle avait 11 ans, Nolwenn Leroy a vu son papa quitter le domicile conjugal et, par la suite, sa soeur et elle se sont retrouvées dans une situation un peu précaire. D'où son engagement de longue date pour la Fondation Abbé Pierre. La chanteuse en veut toujours à son père, avec qui elle est brouillée. Toutefois, cet épisode a laissé des traces en elle..."Je n'aurais pas cette force et ce caractère qui est le mien aujourd'hui" ainsi que la force "de résister, de ne pas me laisser abattre, de rebondir, si je n'avais pas eu ce chemin de vie aussi", dit-elle.

Quant à sa carrière dans la musique, Nolwenn Leroy ne peut faire que des suppositions sur le rôle joué par l'absence de son papa. "S'il n'était pas parti, est-ce que j'aurais eu ce destin-là ? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais fait autant de musique, est-ce que je me serais raccrochée à la musique comme je me suis raccrochée à la musique ? C'était aussi un exutoire, une façon d'apaiser mes peines. Je me suis complètement lancée là-dedans. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ma voix", relate-t-elle. Nul doute que la chanteuse de 34 ans, maman d'un petit Marin depuis quelques mois, fera très attention à ce que son fils se sente aimé et entouré...

Nolwenn Leroy, dont le dernier disque s'est pour le moment écoulé à 31 000 exemplaires, peut aussi compter sur sa maman pour l'aider dans sa carrière musicale. Si cette dernière n'hésitait à emmener la chanteuse "aux cours du Conservatoire, de violon, de chant, de chorale, de solfège", quand elle était petite, avec le temps elle a carrément fini par travailler avec elle ! "Elle s'occupe de toute l'identité visuelle de mes projets, des clips, des pochettes d'album (...) Elle était qualifiée pour ça", explique la star. Il faut dire que sa maman est diplômée de l'école du Louvre.

Thomas Montet