Nolwenn Leroy "saoulée" par la polémique de SLT : Elle défend Laurent Baffie

A l'occasion de la promotion de son nouvel album Gemme, Nolwenn Leroy était l'invitée de Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste (C8). Et la belle chanteuse de 35 ans n'a pas échappé à une allusion sur l'affaire de la jupe !

"C'est tombé à un mauvais moment", a admis Nolwenn Leroy, faisant référence aux nombreux témoignages des victimes de harcèlement sexuel. Et de poursuivre : "Ça m'a saoulée pour lui parce que s'il y a bien une personne dans le PAF qui n'est pas misogyne et qui aime les filles, c'est Laurent Baffie." La jeune maman a toutefois assuré qu'elle comprenait les femmes qui ont été choquées par son geste jugé déplacé.

Pour rappel, lors de son passage dans Salut les terriens samedi 23 septembre 2017, l'humoriste Laurent Baffie tion avec Michel Fugain, également présent sur le plateau, l'humoriste Laurent Baffie a soudainement soulevé sa jupe. Une séquence qui a scandalisé de nombreux internautes. Aussi, nombreux sont les téléspectateurs qui ont saisi le CSA, lequel a ouvert une instruction lundi 25 septembre 2017 comme le révélaient nos confrères de TV Mag.

Nolwenn Leroy avait donc tenté de mettre fin à la polémique en prenant la défense de l'humoriste, lors d'une interview accordée au Parisien. "Avec mon caractère bien trempé, si je m'étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure, assurait Nolwenn Leroy. Je l'aurais fait avec n'importe qui d'autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis quand on vient chez Ardisson, on sait à quoi on s'attend."

De son côté, Laurent Baffie avait présenté des excuses ironiques la semaine suivant la polémique.

