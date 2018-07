Nolwenn Leroy se dévoile pour la 1ère fois avec son fils pour son anniversaire

Le 11 juillet 2017, Nolwenn Leroy accueillait un bébé dans sa vie, le fruit de ses amours avec le tennisman Arnaud Clément. Un an plus tard, l'heure est aux festivités pour la chanteuse de 35 ans et son petit Marin !

En effet, la gagnante de la 2e saison de la Star Academy a décidé de poster sur Instagram une première photo de son fiston - en prenant soin de cacher son visage évidemment ! - depuis sa petite fête d'anniversaire qui se déroulait non loin des remparts de la cité médiévale de Carcassonne. "Joyeux premier anniversaire mon joli petit garçon !!! #marincoeurvaillant #monfilsmavie #babytraveller #carcassonne #happy", a écrit la chanteuse en légende d'un cliché immortalisé en plein air, avant un brunch d'anniversaire coloré.

Interrogée en novembre dernier par le magazine Télé Loisirs sur sa nouvelle vie de maman, Nolwenn Leroy n'avait pas caché que la maternité avait quelque peu compliqué les choses dans ses activités de chanteuse... Peu importe, la star s'adapte à merveille. "Je suis une saltimbanque toujours en vadrouille, donc j'ai un BTT : un bébé tout-terrain ! Il m'accompagne partout en promotion et il va me suivre sur les routes. On ne se sépare jamais", confiait-elle.

C'est effectivement en marge de son Gemme Tour qui passait par Carcassonne ce 11 juillet que Nolwenn a célébré son fils comme il se doit !