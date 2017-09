Nolwenn Leroy : "Une maman comme les autres" qui travaille et allaite !

"Il n'est pas simple de conjuguer les journées de promotion et le bébé, d'autant que je l'allaite. Mais comme toutes les mamans qui travaillent, je n'ai pas un aréopage de nounous auprès de moi, je suis bien entourée, par ma famille proche et évidemment par le papa", déclare-t-elle sans détour.

Plus loin, Nolwenn insiste sur le fait qu'elle est "une maman comme les autres", justifiant son choix de rester discrète sur sa vie de famille : "J'ai toujours été très, très discrète. C'est une ligne de conduite. Je ne pactiserai jamais avec le diable. Et Arnaud [Clément, son compagnon, tennisman retraité, reconverti entraîneur et commentateur de Roland-Garros, ndlr] est sur la même ligne", explique la jeune maman.

"Discrète" dans les médias, Nolwenn Leroy s'exprime en musique. Son nouvel opus, Gemme, a été dédié à son bébé : "Cet album ne serait pas le même sans lui (...) Je l'ai enregistré enceinte, et en studio, j'avais une énergie débordante. J'étais une vraie machine de guerre."

La sortie de Gemme est un cadeau pour les fans de l'ex-candidate de Star Academy !